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Мар'яна Безугла Народна депутатка

Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники... Яким має бути бронювання

glavcom.ua
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Маю право про це говорити

Щодо бронювання.

Вважаю, бронювання має бути мінімальним:

  • Підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту (але хто здатен зробити аудит, хто?)
  • Більшість об'єктів критичної інфраструктури.
  • Пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, нардепи.

Все.

Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово – ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Чому вони там, а інші ні? Ми не маємо далі ділити суспільство на «там» і «тут»...

А ще цікаво, скільки незамінних науковців заброньовано в більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук? І чи всі оркестри у нас пооформлювали критичність?

Мають бути розброньовані університети, інститути і всі медики. Адже навіть якщо говоримо про медиків, то чому одні потрапили в систему мобілізації, а інші ні? Можливо, просто не потрібно так багато мобілізованих медиків? Можливо, треба переглядати взагалі, кого і як було мобілізовано, на яких вони посадах і чи використаний весь їхній потенціал? Це окрема проблема, яка потребує вирішення та внутрішнього аудиту сил оборони, на якому наполягаю вже не перший рік. Хто його здатен зробити? Адже це питання не лише до Драпатого, а до Кабміну, зокрема до Міноборони та МВС!

Та й нардепів не можна просто залишити заброньованими, аби вони голосували за закони. Так, у нас унікальний статус, але вважаю, нам треба організувати ротації у військо, аби покращити відчуття реальності. При цьому це може бути не тільки військо, а й пожежна частина, робота у прифронтових містах, наприклад, протягом місяця. Це було б цілком реально. Вже два квартали підряд у нас не було по місяцю засідань. Що заважає такий місяць витратити на ротації і занурення в проблеми країни та оборони?

Система бронювання за українською традицією набула виражених корупційних рис на всіх рівнях. В ОПК створюються фірми для того, щоб бронювати людей, які фактично нічого не виробляють, окрім місць для заброньованих. Приватні компанії бронюють кур'єрів і кухарів. Кількість заброньованих зростає з кожним місяцем і вже давно перевалила за мільйон, а з такими темпами і правилами легко могла досягти і двох мільйонів.

То кому і як воювати? Яким чином забезпечити терміни служби? Чому одні мають воювати шостий рік, а інші ні?

Все це має бути вирішено.

Але чи вирішує Кабмін це зараз?

Загалом підтримую прем'єр-міністра Корецького в тому, що він взявся за проблему бронювання, але сумніваюсь, що запропонований варіант запрацює, адже він недостатньо радикальний, не вирішує питання аудиту, зокрема ОПК (а розброньовувати ОПК без розуміння того, що там відбувається, небезпечно!), і може створити ще одну потенційну корупційну вразливість – колегіальний орган, де людський фактор знову все зіпсує.

Треба ухвалювати закон і розброньовувати суспільство, реалізуючи принцип «служать всі».

Туди ж би додала створення Резерв+ для жінок, щоб держава бачила, які професії мають наші громадянки, і мобілізацію жінок на тилові посади з вивільненням чоловіків для служби на бойових посадах. Я б запровадила мобілізацію не тільки на тилові посади, але до цього наші шановні громадянки та й суспільство загалом точно поки не готові.

Такі справи.

Маю право говорити, коли мені під час інтернатури принесли документ на уточнення даних у 2015 році, пішла у військкомат і вже за чотири дні була на полігоні. Служила в ЗСУ, потім працювала в Міноборони, а вже потім у ВРУ.

З повагою,
старший лейтенант медичної служби Безугла М. В.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація бронювання від мобілізації держава прокурор закон Міноборони Кабмін

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