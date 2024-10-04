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Посадовця «Енергоатома» піймано на хабарі: реакція підприємства

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Посадовця «Енергоатома» піймано на хабарі: реакція підприємства
Олександр Скопич
фото: НАЗК

Компанія прокоментувала підозру, оголошену посадовцю Олександру Скопичу

«Енергоатом» звільнив Олександра Скопича з посади директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики після того, як посадовця було піймано на хабарництві. Про це повідомив «Енергоатом».

«В інформаційному просторі розпочалася чергова хвиля інформаційних атак на АТ «НАЕК «Енергоатом». Через замовні брехливі публікації розповсюджується недостовірна та маніпулятивна інформація щодо діяльності Енергоатома, захисту обʼєктів його інфраструктури та порожні звинувачення у корупції. Аналіз цих публікацій показує їхню головну мету, яка збігається з метою ворога – зірвати проходження осінньо-зимового періоду та знайти нові обʼєкти для масованих атак», – стверджує підприємство.

Тригером для таких інформаційних атак «Енергоатом» назвав справу Олександра Скопича, колишнього директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики, якого нещодавно затримала СБУ та оголосила про підозру. Утім, підприємство стверджує, що оголошена Скопичу підозра жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в. о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України за сприяння керівництва АТ «Енергоатом» викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

Раніше «Енергоатом» повідомив про затримання одного зі своїх працівників під час отримання неправомірної вигоди. 

Теги: Енергоатом звільнення корупція корупція в Україні

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