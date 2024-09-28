Затримання посадовця «Енергоатома»: СБУ повідомила подробиці

Посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг

Служба безпеки України за сприяння керівництва АТ «Енергоатом» викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. Про це інформує пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на «данину» у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Раніше «Енергоатом» повідомив про затримання одного зі своїх працівників під час отримання неправомірної вигоди.

Ім’я працівника компанія не називає, однак раніше співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов розповів, що Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома» Олександра Скопича.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області.

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили чиновницю «на гарячому».