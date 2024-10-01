З ремонту достроково виведено ще один енергоблок: як це змінить потужність енергосистеми

«Енергоатом» прогнозує, що введений в експлуатацію енергоблок додасть в енергосистему країни 1 тис. МВт потужності

До української енергомережі сьогодні, 1 жовтня, під'єднали ще один енергоблок АЕС, який додасть в енергосистему 1000 МВт потужності. Його вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого. Про це інформує «Енергоатом».

Зазначається, що енергоблок вивели з планово-попереджувального ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну, наразі триває набір потужності. Прогнозують, що він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності.

«Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах» , – підсумував керівник «Енергоатому» Петро Котін.

Нагадаємо, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

Найбільш перспективним в «Енергоатомі» вважають – Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту