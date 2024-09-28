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Працівника «Енергоатома» затримано на хабарі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Працівника «Енергоатома» затримано на хабарі
Ім’я працівника компанія не називає
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування», – запевнили в компанії

«Енергоатом» повідомив про затримання одного зі своїх працівників під час отримання неправомірної вигоди.

«Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією», – сказано у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

«Енергоатом» і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування», – запевнили в компанії.

Ім’я працівника компанія не називає, однак раніше співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив, що Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома» Олександра Скопича.

Працівника «Енергоатома» затримано на хабарі фото 1

За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис гривень.

Працівника «Енергоатома» затримано на хабарі фото 2

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області. 

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили чиновницю «на гарячому».

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Теги: хабар гроші Енергоатом розслідування Юрій Ніколов

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