Працівника «Енергоатома» затримано на хабарі
«Енергоатом» і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування», – запевнили в компанії
«Енергоатом» повідомив про затримання одного зі своїх працівників під час отримання неправомірної вигоди.
«Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією», – сказано у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
«Енергоатом» і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування», – запевнили в компанії.
Ім’я працівника компанія не називає, однак раніше співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив, що Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома» Олександра Скопича.
За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис гривень.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області.
За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили чиновницю «на гарячому».
Коментарі — 0