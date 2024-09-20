Кабмін провів масштабні звільнення та призначення в ключових міністерствах

Уряд призначив Сергія Тимофєєва заступником Міністра молоді та спорту України

Кабінет Міністрів України ухвалив низку важливих кадрових рішень на останньому засіданні. Зокрема, призначено Сергія Тимофєєва на посаду заступника Міністра молоді та спорту України. Тимофєєв має зосередитися на розвитку молодіжної політики та сприянні активному залученню молоді до спорту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Окрім цього, уряд погодив кілька регіональних призначень. Олександр Аленін став головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області, а Юрій Колос очолив Рівненську районну державну адміністрацію. Також на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрових трансформацій призначено Олексія Дрозденка. Його робота буде спрямована на модернізацію цифрових сервісів у регіоні.

Водночас Кабінет Міністрів звільнив кількох високопосадовців. Ростислав Карандєєв залишив посаду першого заступника Міністра культури та інформаційної політики України. Олександра Краснолуцького звільнено з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Також відбулися зміни в Міністерстві у справах ветеранів, де з посади заступника міністра звільнено Максима Кушніра.

Раніше уряд призначив заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха тимчасово призначено виконувачем обов'язків очільника Мінреінтеграції.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

До слова, Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. Крім того, Верховна Рада погодила призначення главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна – ексгендиректора «Української оборонної промисловості».

Як відомо, Верховна Рада призначила міністеркою у справах ветеранів Наталію Калмикову – ексзаступницю міністра оборони з питань соціального розвитку.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу.