Ексочільника Броварської РВА, який п'яним наїхав на пішоходів, звільнено з-під варти

Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів

Ексчиновник визнав свою провину та заявив, що частково покрив витрати на лікування постраждалих у ДТП

Броварський міськрайонний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти колишнього керівника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, підозрюваного в ДТП, під особисте зобов'язання. Про це повідомляє місцеве медіа «Трибуна-Бровари» у четвер, 5 вересня.

Зазначається, що експосадовець визнав свою провину та заявив, що частково покрив витрати на лікування постраждалих.

Водночас потерпілі мати та донька зазначають, що протягом п’яти місяців не отримали жодних коштів, а лише обіцянки. Вони стверджують, що лікування та реабілітацію оплачували самі. У свою чергу Майбоженко апелював тим, що нині він безробітний пенсіонер, тож отримує лише пенсію.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском.

«Зрештою суддя Броварського міськрайонного суду зобов’язала звільнити Володимира Майбоженка з-під варти під особисте зобов'язання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.