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Ексочільника Броварської РВА, який п'яним наїхав на пішоходів, звільнено з-під варти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексочільника Броварської РВА, який п'яним наїхав на пішоходів, звільнено з-під варти
Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів
фото з відкритих джерел

Ексчиновник визнав свою провину та заявив, що частково покрив витрати на лікування постраждалих у ДТП

Броварський міськрайонний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти колишнього керівника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, підозрюваного в ДТП, під особисте зобов'язання. Про це повідомляє місцеве медіа «Трибуна-Бровари» у четвер, 5 вересня.

Зазначається, що експосадовець визнав свою провину та заявив, що частково покрив витрати на лікування постраждалих.

Водночас потерпілі мати та донька зазначають, що протягом п’яти місяців не отримали жодних коштів, а лише обіцянки. Вони стверджують, що лікування та реабілітацію оплачували самі. У свою чергу Майбоженко апелював тим, що нині він безробітний пенсіонер, тож отримує лише пенсію.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском.

«Зрештою суддя Броварського міськрайонного суду зобов’язала звільнити Володимира Майбоженка з-під варти під особисте зобов'язання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

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Теги: Бровари звільнення суддя чиновник

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