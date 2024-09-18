Посли G7 відреагували на ухвалення закону щодо реформування митниці

«Зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль»

Посли G7 вітають схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби. Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 з підтримки України, оприлюдненому в соцмережі Х.

«Вітаємо Верховну Раду з успішним схваленням законодавства про реформування митної служби. Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль та забезпечення фінансової стабільності України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Законопроєкт передбачає:

перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Також 17 вересня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.