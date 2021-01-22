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    Під час ліквідації пожежі столичні рятувальники виявили обгорілу жінку (фото)

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    Пожежа виникла внаслідок загоряння сміття на площі 5 кв. м - Під час ліквідації пожежі столичні рятувальники виявили обгорілу жінку (фото)
    Пожежа виникла внаслідок загоряння сміття на площі 5 кв. м
    Фото: ДСНС

    Жінка знайшла собі прихисток на купі сміття

    У четвер, 21 січня, ввечері сталась пожежа на відкритій місцевості на вул. Празькій, 18 у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 21:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 5 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла внаслідок загоряння сміття на площі 5 кв. м.

    У ході розвідки рятувальниками було виявлено жінку 1972 року народження, яка отримала опіки обличчя. За попередньою інформацією, жінка знайшла собі прихисток на купі сміття. Потерпілу передали лікарям медичної допомоги, після чого вона була госпіталізована до лікарні.

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    Під час ліквідації пожежі столичні рятувальники виявили обгорілу жінку (фото)
    Під час ліквідації пожежі столичні рятувальники виявили обгорілу жінку (фото)

    У ДСНС зазначили, що пожежа сталася поблизу однієї з автозаправних станцій столиці, тож в інтернеті поширилась хибна інформація, що начебто горить АЗС ОККО.

    О 21:40 пожежу було локалізовано, та о 21:51 – ліквідовано.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники жінка
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