Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів

Триповерхова будівля є об'єктом культурної спадщини регіонального значення і пам'яткою архітектури Москви

Заарештований у справі про хабар заступник міністра оборони Тимур Іванов та його колишня дружина Світлана Захарова жили у головному будинку садиби княгині Софії Волконської у Чистому провулку в Москві. При цьому елітну нерухомість було записано на водія Захарової Станіслава Кузнєцова. Про це повідомив він сам під час свідчень, пише The Moscow Times.

Триповерхова будівля площею 1000 кв. м є об'єктом культурної спадщини регіонального значення і пам'яткою архітектури Москви. На думку дослідників творчості Михайла Булгакова, саме у підвалі цього особняка винаймав квартиру головний герой роману «Майстер і Маргарита». Сам письменник разом із дружиною Любов'ю Білозерською деякий час жив по сусідству — у будинку №9.

Заступника міністра оборони Тимура Іванова затримали 23 квітня на робочому місці за звинуваченням у отриманні великого хабара. Басманний суд заарештував його до 23 червня. Іванов – давній соратник голови Міноборони Сергія Шойгу. Він працював із ним ще в уряді Московської області на зорі 2010-х років і пішов у військове відомство 2016-го.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

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Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.