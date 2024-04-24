Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів

Триповерхова будівля є об'єктом культурної спадщини регіонального значення і пам'яткою архітектури Москви

Заарештований у справі про хабар заступник міністра оборони Тимур Іванов та його колишня дружина Світлана Захарова жили у головному будинку садиби княгині Софії Волконської у Чистому провулку в Москві. При цьому елітну нерухомість було записано на водія Захарової Станіслава Кузнєцова. Про це повідомив він сам під час свідчень, пише The Moscow Times.

Триповерхова будівля площею 1000 кв. м є об'єктом культурної спадщини регіонального значення і пам'яткою архітектури Москви. На думку дослідників творчості Михайла Булгакова, саме у підвалі цього особняка винаймав квартиру головний герой роману «Майстер і Маргарита». Сам письменник разом із дружиною Любов'ю Білозерською деякий час жив по сусідству — у будинку №9.

Заступника міністра оборони Тимура Іванова затримали 23 квітня на робочому місці за звинуваченням у отриманні великого хабара. Басманний суд заарештував його до 23 червня. Іванов – давній соратник голови Міноборони Сергія Шойгу. Він працював із ним ще в уряді Московської області на зорі 2010-х років і пішов у військове відомство 2016-го. 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Читайте також: Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Читайте також: У Росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу

Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Теги: росія Сергій Шойгу корупція Міноборони РФ суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетної атаки на Київ, 25 березня 2024 року
Атака на Київ. Розвінчання надмірних характеристик ракет «Циркон»
26 березня, 08:33
Єльцин, по суті, привів до влади Путіна
Чи дійсно Єльцин зіпсував «історичний шанс» Росії?
18 квiтня, 18:22
За попередніми даними, площа загоряння становить близько 3 тис. кв.м
Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)
1 квiтня, 16:27
Мар'яна Безугла шокувала прихильників Зеленського першоквітневим жартом
Мар'яна Безугла шокувала прихильників Зеленського першоквітневим жартом
1 квiтня, 17:59
Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну
12 квiтня, 15:42
Як повідомлялося, Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
18 квiтня, 20:26
«Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України від його бізнесів та ФК «Шахтар»
«Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки волонтерська ініціатива
17 квiтня, 12:04
Над Білгородською областю нібито було знищено ракети та 19 реактивних снарядів
Росія скаржиться на масовану атаку, влада доповідає про наслідки
18 квiтня, 08:38

Соціум

Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві
300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
Російські окупанти встановили новий рекорд з дезертирства
Російські окупанти встановили новий рекорд з дезертирства
Призупинення консульських послуг для українців: Єврокомісія відреагувала
Призупинення консульських послуг для українців: Єврокомісія відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
7812
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6145
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
5466
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує
5384
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової
4606
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua