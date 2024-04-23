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Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
В українських правоохоронців можуть виникнути проблеми, якщо раптом олігарх утече до Кіпру, громадянином якого він є
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Олігарх підозрюється у вчиненні трьох злочинів, серед яких найважчим є легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; покарання – до 12 років тюрми

Український олігарх Ігор Коломойський, який є громадянином Ізраїлю та Кіпру, безуспішно намагається вийти на волю зі слідчого ізолятора СБУ, де він утримується з вересня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Показовою є ухвала Київського апеляційного суду від 11 квітня, який переглядав міру запобіжного заходу підозрюваному бізнесмену, прийняту Шевченківським райсудом столиці наприкінці лютого. Згідно із нею, Коломойський залишається під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 2,4 млрд грн.

Водночас захист підозрюваного переконував апеляцію: перебування Ігоря Коломойського під вартою не є ефективним та пропорційним запобіжним заходом. Навпаки – становить надмірний тягар. Також адвокати скаржилися, що їх клієнт має низку хронічних захворювань. Крім цього, наголошувалося на тому, що наразі допитано майже усіх свідків, а один із ключових свідків у кримінальному провадженні вже помер.

Зважаючи на перераховані чинники, захист Коломойського просив апеляційний суд змінити підозрюваному тримання під вартою на домашній арешт. Однак колегія суддів з цим не погодилася. На думку Феміди, будучи на волі, Коломойський може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, враховуючи, яке йому загрожує покарання (у разі визнання його винуватим – до 12 років позбавлення волі).

Тим паче, як з’ясував апеляційний суд, в українських правоохоронців можуть виникнути проблеми, якщо раптом олігарх утече до Кіпру, громадянином якого він є. Адже у документі про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року міститься застереження Кіпру. Воно полягає у тому, що уряд Кіпру залишає за собою право відмовити у передачі своїх громадян.

«Зазначене застереження вказує на те, що Ігор Коломойський, перебуваючи на волі, може покинути територію України та опинитися на території Республіки Кіпр як громадянин цієї країни, а у подальшому при виконанні запиту про міжнародну правову допомогу у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 уряд Республіки Кіпр може відмовити у його видачі як громадянина Республіки Кіпр компетентним органам України», – сказано в ухвалі Київського апеляційного суду.

Окремо апеляція підкреслила, що Коломойський втратив українське громадянство, що «вказує на відсутність міцних та стійких соціальних зав’язків на території України».

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Коломойському оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200).

2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував Ігоря Коломойського, відправивши до ізолятора СБУ.

Додамо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Восени 2023 року Коломойський оскаржив указ Зеленського, яким відібрано у нього громадянство України. Кінцевого рішення поки немає. Водночас у матеріалах справи наведено красномовну цитату слів Коломойського з листа до Офісу президента від 24 липня 2022 року: «Проте чомусь саме в моєму випадку українська держава позбавила мене подібного шансу зберегти українське громадянство, і зробила це, незважаючи на визнані нею мої численні заслуги в сфері економіки та оборони України». У цьому ж зверненні олігарх просив керівництво країни переглянути рішення про позбавлення громадянства і зберегти за ним статус громадянина України.

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Теги: війна гроші Ігор Коломойський Приватбанк СБУ суд громадянство Кіпр Ізраїль Україна

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