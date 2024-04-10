Регіонал Лук’янов втік з-під арешту? Нові деталі гучного затримання

Екснардеп Лук’янов понад місяць перебував під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслета

Затримання колишнього народного депутата, регіонала Владислава Лук’янова відбулось ще у лютому. Про це повідомляє Watchers з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури.

Після затримання Лук’янова Соломʼянський райсуд Києва 27-го лютого відправив екснардепа під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета як підозрюваного у виправданні збройної агресії РФ.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів», який сприяв збройній агресії РФ. Зловмисника було затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

До слова, на парламентських виборах 2012 року Лук'янов балотувався в одномандатному окрузі № 54 (Донецька область) від «Партії регіонів» і втретє отримав мандат народного депутата України VII скликання. Обіймав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

Як повідомлялося, голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».