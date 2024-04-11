У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Неповнолітній хорист (на фото праворуч) після обшуків єпархії виїхав з України через цькування друзів

Шеф-редакторка «Лівого берега» Соня Кошкіна має сплатити церковнику 20 тис. грн за завдану моральну шкоду

Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про статеву близькість між кліриком Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП архімандритом Никитою (у миру – Андрій Сторожук, нині він єпископ Івано-Франківський та Коломийський) і неповнолітнім хористом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, цю інформацію поширило видання «Лівий берег» 25 листопада 2022 року у публікації під заголовком «Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита». У ній, окрім посилання на офіційне повідомлення пресслужби СБУ, були використані неназвані джерела, які інформували про пікатні подробиці. Зокрема, про те, що під час обшуку співробітники СБУ начебто заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі.

На сайті медіа і в телеграм-каналі Sonya Koshkina (official) синхронно з’явилися світлини церковника та неповнолітнього хориста, одягненого у спідню білизну.

Після виходу вказаного інформаційного повідомлення єписком Московської церкви в Україні подав позов до видання «Лівий берег» і Соні Кошкіної, вимагаючи спростування недостовірного повідомлення та відшкодування 100 тис. грн моральної компенсації. Церковник наголосив: поширена інформація про нібито статеву близькість із неповнолітнім хористом не відповідає дійсності, завдає шкоди його честі, гідності і діловій репутації. Як доказ, позивач використав офіційне повідомлення пресслужби СБУ, де жодного слова не згадувалося про інтимний зв’язок між представниками цієї релігійної конфесії.

Захисниця Соні Кошкіної запевняла суд, що та не є власницею телеграм-каналу Sonya Koshkina (official) і взагалі не має до нього стосунку скріншот із телеграм-каналу Sonya Koshkina (official)

У суді представниця ЗМІ визнала поширення спірної інформації, але відмовилася розкрити джерела медіа, які поінформували про інтимну близькість батюшки і хориста. Що стосується телеграм-каналу Sonya Koshkina (official), то Соня Кошкіна не є його власницею і взагалі не має до нього стосунку, запевняла захисниця.

Крім цього, суд допитав як свідка неповнолітнього хориста. Хлопець підтвердив: у листопаді 2022 року працівники СБУ проводили обшук в приміщенні єпархії, де в одній із кімнат на третьому поверсі він ночував. Сказав, що його вигнали на коридор, поставили біля стіни та сфотографували. Він запевняв: того дня не ночував у келії архімандрита Никити і взагалі весь час жив в іншій кімнаті. Додав, що після цього інциденту йому довелося виїхати з України через цькування друзів.

Феміда проаналізувала докази у справі і дійшла висновків, що інформація про фізичну близькість не відповідає дійсності. Окремо суд встановив приналежить телеграм-каналу Sonya Koshkina (official) шеф-редакторці «Лівого берега».

Отже, як розпорядився суд, видання «Лівий берег» і окремо Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі повинні спростувати поширену інформацію, яка не відповідає дійсності. Також ЗМІ має компенсувати церковнику 10 тис. грн моральної шкоди і 2,2 тис. грн за сплачений судовий збір. Із Соні Кошкіної суд стягує 20 тис. грн за завдану моральну шкоду і 2,4 тис. грн судового збору.

Судове рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

У цій історії є цікавий момент. За два дні до обшуків СБУ Священний синод УПЦ МП ухвалив рішення про висвячення архімандрита Никити (Сторожука) у єпископа Івано-Франківського і Коломийського. Вже після «секс-скандалу» до Івано-Франківська прибув Предстоятель УПЦ МП Онфурій, який провів обряд возведення (хіротонію) архімандрита Никити у сан єпископа.

Варто додати, що ієрарх Московської церкви Никита (у миру – Андрій Сторожук) перебуває у базі «Миротворець», йому закидається маніпулювання суспільно значущою інформацією та участь у дестабілізації життя в Україні.

Як відомо, у листопаді 2022 року Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя росії», підписана міністром оборони РФза «захоплення Криму» у 2014 році.

Обшуки спецслужбою проводилися у рамках кримінального провадження за статею «Державна зрада».