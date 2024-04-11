У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку
Шеф-редакторка «Лівого берега» Соня Кошкіна має сплатити церковнику 20 тис. грн за завдану моральну шкоду
Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про статеву близькість між кліриком Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП архімандритом Никитою (у миру – Андрій Сторожук, нині він єпископ Івано-Франківський та Коломийський) і неповнолітнім хористом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
За матеріалами справи, цю інформацію поширило видання «Лівий берег» 25 листопада 2022 року у публікації під заголовком «Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита». У ній, окрім посилання на офіційне повідомлення пресслужби СБУ, були використані неназвані джерела, які інформували про пікатні подробиці. Зокрема, про те, що під час обшуку співробітники СБУ начебто заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі.
На сайті медіа і в телеграм-каналі Sonya Koshkina (official) синхронно з’явилися світлини церковника та неповнолітнього хориста, одягненого у спідню білизну.
Після виходу вказаного інформаційного повідомлення єписком Московської церкви в Україні подав позов до видання «Лівий берег» і Соні Кошкіної, вимагаючи спростування недостовірного повідомлення та відшкодування 100 тис. грн моральної компенсації. Церковник наголосив: поширена інформація про нібито статеву близькість із неповнолітнім хористом не відповідає дійсності, завдає шкоди його честі, гідності і діловій репутації. Як доказ, позивач використав офіційне повідомлення пресслужби СБУ, де жодного слова не згадувалося про інтимний зв’язок між представниками цієї релігійної конфесії.
У суді представниця ЗМІ визнала поширення спірної інформації, але відмовилася розкрити джерела медіа, які поінформували про інтимну близькість батюшки і хориста. Що стосується телеграм-каналу Sonya Koshkina (official), то Соня Кошкіна не є його власницею і взагалі не має до нього стосунку, запевняла захисниця.
Крім цього, суд допитав як свідка неповнолітнього хориста. Хлопець підтвердив: у листопаді 2022 року працівники СБУ проводили обшук в приміщенні єпархії, де в одній із кімнат на третьому поверсі він ночував. Сказав, що його вигнали на коридор, поставили біля стіни та сфотографували. Він запевняв: того дня не ночував у келії архімандрита Никити і взагалі весь час жив в іншій кімнаті. Додав, що після цього інциденту йому довелося виїхати з України через цькування друзів.
Феміда проаналізувала докази у справі і дійшла висновків, що інформація про фізичну близькість не відповідає дійсності. Окремо суд встановив приналежить телеграм-каналу Sonya Koshkina (official) шеф-редакторці «Лівого берега».
Отже, як розпорядився суд, видання «Лівий берег» і окремо Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі повинні спростувати поширену інформацію, яка не відповідає дійсності. Також ЗМІ має компенсувати церковнику 10 тис. грн моральної шкоди і 2,2 тис. грн за сплачений судовий збір. Із Соні Кошкіної суд стягує 20 тис. грн за завдану моральну шкоду і 2,4 тис. грн судового збору.
Судове рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів.
У цій історії є цікавий момент. За два дні до обшуків СБУ Священний синод УПЦ МП ухвалив рішення про висвячення архімандрита Никити (Сторожука) у єпископа Івано-Франківського і Коломийського. Вже після «секс-скандалу» до Івано-Франківська прибув Предстоятель УПЦ МП Онфурій, який провів обряд возведення (хіротонію) архімандрита Никити у сан єпископа.
Варто додати, що ієрарх Московської церкви Никита (у миру – Андрій Сторожук) перебуває у базі «Миротворець», йому закидається маніпулювання суспільно значущою інформацією та участь у дестабілізації життя в Україні.
Як відомо, у листопаді 2022 року Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.
Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.
Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.
Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя росії», підписана міністром оборони РФза «захоплення Криму» у 2014 році.
Обшуки спецслужбою проводилися у рамках кримінального провадження за статею «Державна зрада».
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