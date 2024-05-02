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Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українця засудили до 13 років ув'язнення в США за участь у хакерських атаках
У Техасі українця засудили до понад 13 років у колонії
фото із відкритих джерел

Ярослав Васинський та його поплічники зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та зашифрували їх за допомогою програм-вимагачів

Суд у США засудив українського хакера Ярослава Васинського до більш ніж 13 років позбавлення волі за скоєння кіберзлочинів. Про це пише AFP, посилаючись на пресреліз на сайті американського Мін'юсту.

«Громадянин України був засуджений до 13 років та 7 місяців тюремного ув'язнення та зобов'язаний виплатити понад $16 млн як компенсацію за свою роль у проведенні понад 2,5 тис. атак з використанням програм-здирників та вимогу викупу на суму понад $700 млн», – йдеться у повідомленні.

«Васинський та його спільники зламали тисячі комп’ютерів по всьому світу та зашифрували їх за допомогою програм-вимагачів», – йдеться у заяві першого заступника помічника генерального прокурора Ніколь Аргентьєрі.

«Тоді вони вимагали понад 700 мільйонів доларів викупу та погрожували оприлюднити дані жертв, якщо вони відмовляться платити», – сказав Аргентьєрі.

За даними суду, 24-річний Васинський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у двох з половиною тисячах атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Раніше Васинського екстрадували до США з Польщі. Він, перебуваючи в суді Північного округу Техасу, визнав себе винним у всіх 11 пунктах звинувачення, включаючи змову з метою шахрайства та пов'язаної з цим діяльності, заподіяння шкоди захищеним комп'ютерам та змові з метою відмивання грошей.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

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Теги: суд США Міноборони прокурор суддя хакер

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