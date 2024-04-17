Справа Богуслаєва: суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі»

Захист вже подав апеляцію на це рішення суду

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 12 червня без права застави. Про це повідомив адвокат Вячеслава Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі «Суспільному».

Волинець додав, що захист вже подав апеляцію на це рішення суду.

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу. Адвокат Богуслаєва заявляв, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи по суті, однак часу на це забракло. Спершу суд розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім – продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.