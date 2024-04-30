Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
За даними слідства, Гуцул причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування партії «Шор»
фото з відкритих джерел

Суд може ув'язнити Гуцул на термін від двох до семи років, а також заборонити обіймати державні посади

Суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор». Про це повідомляє Reuters.

За даними прокуратури, Гуцул була причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування нині забороненої проросійської партії «Шор», створеної Іланом Шором, засудженим за шахрайство в Молдові.

«За словами прокурорів, якщо Гуцул визнають винною, її можуть ув'язнити на термін від двох до семи років, а також заборонити обіймати державні посади. Її також звинувачують у тому, що вона платила людям за участь в антиурядових протестах, організованих партією «Шор» у 2022 році», – пишуть журналісти. 

Гуцул прибула до суду у Кишиневі та заявила, що справа була «сфабрикована проти мене і моїх колег з партії «Шор». Вона заявила, що суд перенесли на 27 травня, бо їй не надали обвинувальний висновок російською мовою. Зазначимо, що офіційною мовою в Молдові є румунська.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про завершення розслідування щодо башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії «Шор» Євгенії Гуцул. Справу було скеровано до суду.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Раніше голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

До слова, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Читайте також:

Теги: Молдова Гагаузія суд партії росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Сольський стверджує: усі оборудки, в яких його звинувачують, відбувалися ще до його походу в політику і давно застрягли у судах
Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін? Скандал дня
23 квiтня, 21:08
Заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?
Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 
23 квiтня, 09:00
«Незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається»
Україну випробовують на витривалість
22 квiтня, 09:40
Ентоні Блінкен відвідає Китай з 24 по 26 квітня
Наступного тижня Блінкен вирушить з візитом до Китаю: мета поїздки
21 квiтня, 02:07
Бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах
«Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3
19 квiтня, 10:52
У Кургані вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду
У Росії стратегічний виробник зброї піде під воду? Оприлюднено карту
11 квiтня, 14:57
До кінця року Росія може налагодити виробництво до 87 одиниць в день
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
8 квiтня, 20:15
У Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP
Журналісти WP дізналися, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України
7 квiтня, 17:35
Набагато більшу кількість бійців найкращої якості Україна перемолола ще у 2022 році
Весняний призов в Україні та РФ: виклики та стратегії
1 квiтня, 22:10

Політика

Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
Король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків
Король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків
Згадки про арештованого заступника міністра Шойгу видалили із сайту Міноборони РФ
Згадки про арештованого заступника міністра Шойгу видалили із сайту Міноборони РФ
Прем'єр Іспанії відповів, чи залишить посаду на тлі скандалу із дружиною
Прем'єр Іспанії відповів, чи залишить посаду на тлі скандалу із дружиною
Чи планує Естонія примусово повертати українських чоловіків додому: відповідь МВС країни
Чи планує Естонія примусово повертати українських чоловіків додому: відповідь МВС країни
Департамент міграції Литви пояснив, як українських чоловіків можна повернути додому
Департамент міграції Литви пояснив, як українських чоловіків можна повернути додому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
20K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
16K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
15K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
13K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
11K
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua