За даними слідства, Гуцул причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування партії «Шор»

Суд може ув'язнити Гуцул на термін від двох до семи років, а також заборонити обіймати державні посади

Суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор». Про це повідомляє Reuters.

За даними прокуратури, Гуцул була причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування нині забороненої проросійської партії «Шор», створеної Іланом Шором, засудженим за шахрайство в Молдові.

«За словами прокурорів, якщо Гуцул визнають винною, її можуть ув'язнити на термін від двох до семи років, а також заборонити обіймати державні посади. Її також звинувачують у тому, що вона платила людям за участь в антиурядових протестах, організованих партією «Шор» у 2022 році», – пишуть журналісти.

Гуцул прибула до суду у Кишиневі та заявила, що справа була «сфабрикована проти мене і моїх колег з партії «Шор». Вона заявила, що суд перенесли на 27 травня, бо їй не надали обвинувальний висновок російською мовою. Зазначимо, що офіційною мовою в Молдові є румунська.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про завершення розслідування щодо башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії «Шор» Євгенії Гуцул. Справу було скеровано до суду.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Раніше голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

До слова, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.