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В Україні зросла кількість вироків за корупцію: скільки фігурантів засуджено торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україні зросла кількість вироків за корупцію: скільки фігурантів засуджено торік
За даними НАБУ, 60 осіб було засуджено за топкорупцію
фото з відкритих джерел

У 2024 році загальні місцеві суди визнали винними в корупційних правопорушеннях 2135 осіб

В Україні у 2024 році було засуджено 2195 осіб. Це майже 80% усіх обвинувачених у таких справах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що 60 осіб засуджено за топкорупцію – ці справи розглядає Вищий антикорупційний суд. З них 17 отримали позбавлення волі, здебільшого строком від п’яти до 10 років. А 34 засуджених звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном, решта ж отримали штраф.

У чверті засуджених за корупцію конфісковано майно. Більшості фігурантів також призначили додатковий вид покарання – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Найбільше вироків ВАКС виніс за зловживання владою або службовим становищем. Також справи стосувалися привласнення, розтрати або заволодіння майном, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Водночас у справах, які розглядали загальні місцеві суди, більшість фігурантів не були публічними службовцями.

В Україні щороку збільшується кількість вироків за вчинення корупційних злочинів
В Україні щороку збільшується кількість вироків за вчинення корупційних злочинів
інфографіка: НАБУ

У 2024 році загальні місцеві суди визнали винними в корупційних правопорушеннях 2135 осіб, і понад 60% з них за пропозицію або надання неправомірної вигоди. Основний вид покарання – штраф. 2021 року за корупційні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, засудили 1149 осіб, із них 24 – за топкорупцію.

Нагадаємо, за пʼять місяців 2025 року суди винесли у корупційних справах 2 032 рішення. За рік рішень побільшало на 37%, однак це все ще менше, ніж за такий самий період 2021 року.

Кількість рішень поступово зростає, оскільки подання декларацій знову обов’язкове. Майже 5 тис. рішень винесли суди після повернення обов’язкового подання декларацій у термін у 2024 році. До слова, тоді мали подати також декларації й за попередні роки, якщо це не було зроблено раніше.

До слова, справу керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, скеровано до суду.

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Теги: корупція в Україні НАБУ

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