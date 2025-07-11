У «Резерв+» можна сплатити штраф за невчасне уточнення даних: як це зробити

Міноборони пояснює, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних

У застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку», – йдеться у повідомленні.

Міноборони пояснює, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.

Як сплатити штраф онлайн?

Оновити Резерв+ до останньої версії і зайти в застосунок.

Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК.

Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тис. грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 тис. грн, а справу передають до виконавчої служби.

«Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У «Резерв+» ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців», – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міноборони зазначає, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення. У оновленій версії «Резерв+» користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку.

Ще одна зміна: якщо ви оновлюєте документ, попередня версія нікуди не зникає. Вона лишається у застосунку – тепер її можна буде переглянути за потреби. Якщо навантаження на систему буде надмірним, у документі з’являтиметься спеціальна стрічка з орієнтовним часом оновлення.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися нові відстрочки.