Головна Країна Політика
search button user button menu button

Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
Міністерство наголошує, що для України критично важливо зберігати стійкість та безперервність у наданні оборонної допомоги
фото з відкритих джерел

Українське оборонне відомство запросило телефонну розмову з колегами зі США для уточнення деталей

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

«Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел», – йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Читайте також:

Теги: США Міноборони військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США та Британія по-різному бачать кінець війни
США та Британія по-різному бачать кінець війни
5 червня, 10:25
Добити іранський режим. Що вирішить Америка?
Чи зможе війна з Ізраїлем вплинути на зміну режиму в Ірані?
23 червня, 12:02
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
14 червня, 14:13
Спецпредставник стверджує, що переконував Трампа зважати на зусилля Зеленського для досягнення миру
Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном
12 червня, 21:59
Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
23 червня, 14:04
Німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестував у завод для деталей F-35
Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів
Сьогодні, 12:41
Ядерні держави поповнюють свої арсенали
Які держави продовжують модернізацію ядерних арсеналів: аналіз SIPRI
16 червня, 13:24
Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
23 червня, 20:40
Молодих працівників, багато з яких вперше працюють в офісі, потрібно навчати базовим навичкам
Американські роботодавці скаржаться на працівників-зумерів
Сьогодні, 09:27

Політика

Кабмін провів кадрові зміни
Кабмін провів кадрові зміни
Кременя звільнено. Хто може стати новим мовним омбудсменом
Кременя звільнено. Хто може стати новим мовним омбудсменом
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
190K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
95K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
51K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
42K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua