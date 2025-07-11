Схема з «уявними» саджанцями: головний агроном комунального підприємства у Києві отримав підозру

На підставі цих сфабрикованих документів комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок постачальника понад 2,1 млн грн

У Святошинському районі Києва викрили схему розтрати бюджетних коштів, пов'язану із закупівлею рослин для озеленення. Головному агроному комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до переплати понад 2,1 млн грн за товар, який так і не був поставлений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що у 2023 році між комунальним підприємством Святошинського району та приватною фірмою уклали договір на закупівлю тепличних саджанців рослин для озеленення території.

За даними поліції, підозрюваний, маючи на меті розтратити бюджетні кошти, підписав завідомо підроблені видаткові накладні про нібито отримання товару. Однак, як з'ясувалося, кущі та дерева фактично так і не були поставлені.

На підставі цих сфабрикованих документів комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок постачальника понад 2,1 млн грн.

Слідчі затримали агронома та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: санкція найбільшої з них передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що столичні поліцейські оголосили про підозру двом екскерівникам Київського електровагоноремонтного заводучерез закупівлю підшипників для «Укрзалізниці» зі збитком у понад пів мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що колишній керівник з логістики та постачання Київського електровагоноремонтного заводу уклав договір на постачання підшипників для «Укрзалізниці» із підрядною компанією, для якої забезпечив перемогу у відкритих торгах його спільник – колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання.

До слова, акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн. Для «Укрпошти» це вже не перша зміна айдентики. У 2017 році держпідприємство вже проводило ребрендинг за участі агентства Saatchi & Saatchi. Тоді було розроблено логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки, який компанія використовує донині.