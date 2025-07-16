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Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
Зеленський: Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду
фото: скриншот з відео

Зеленський зазначив, що Герман Сметанін очолить «Укроборонпром»

Президент України Володимир Зеленський підписав подання до Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський додав, що Герман Сметанін, який займав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, очолить «Укроборонпром».

«Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру», – наголосив очільник України.

Зеленський підсумував: «Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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