Проти Медведчука і Козака відкрито кримінальну справу

Дані про вчинення Медведчуком і Козаком злочинів внесено генеральним прокурором в Єдиний реєстр досудових розслідувань

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо народних депутатів від ОПЗЖ, проросійських політиків Віктора Медведчука і Тараса Козака за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомив журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці у Facebook.

«Розслідування щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака ведеться. Дані про вчинення ними злочинів внесено генеральним прокурором в ЄРДР. Розслідує ДБР. Це випливає з сьогоднішньої відповіді на запит колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, який зараз співзасновник і голова «Центру стійкості і розвитку держави», – написав він.

В ЄРДР дані були внесені ще 1 березня. Санкції проти Медведчука і Козака були введені 20 лютого указом президента України.

Відповідь Офісу генпрокурора на запит Олександра Данилюка

Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

9 березня Служба безпеки України допитала Медведчука. Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова.