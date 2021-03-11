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    Проти Медведчука і Козака відкрито кримінальну справу

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    Правоохоронці ведуть розслідування&nbsp;щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака - Проти Медведчука і Козака відкрито кримінальну справу
    Правоохоронці ведуть розслідування щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака
    Фото з відкритих джерел

    Дані про вчинення Медведчуком і Козаком злочинів внесено генеральним прокурором в Єдиний реєстр досудових розслідувань

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо народних депутатів від ОПЗЖ, проросійських політиків Віктора Медведчука і Тараса Козака за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомив журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці у Facebook.

    «Розслідування щодо Віктора Медведчука і Тараса Козака ведеться. Дані про вчинення ними злочинів внесено генеральним прокурором в ЄРДР. Розслідує ДБР. Це випливає з сьогоднішньої відповіді на запит колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, який зараз співзасновник і голова «Центру стійкості і розвитку держави», – написав він.

    В ЄРДР дані були внесені ще 1 березня. Санкції проти Медведчука і Козака були введені 20 лютого указом президента України.

    Відповідь Офісу генпрокурора на запит Олександра Данилюка
    Відповідь Офісу генпрокурора на запит Олександра Данилюка

    Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

    Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

    Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

    9 березня Служба безпеки України допитала Медведчука. Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ кримінал санкції Офіс Генерального прокурора розслідування Державне бюро розслідувань Тарас Козак
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