Мендель пояснила, чому дала інтерв'ю телеканалу Медведчука

Платформу каналів Віктор Медведчука використовували в різних політичних ток-шоу, зазначила Мендель

В кінці 2020 року прессекретарка президента України Юлія Мендель дала розгорнуте інтерв’ю журналістам телеканалу ZIK.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

Вже через місяць Володимир Зеленський санкціями закрив канали, а Мендель публічно заявила, що це – правильне рішення.

Вона і зараз вважає, що це рішення є правильним. Водночас не може сказати, коли була більше чи менше щирою.

За словами прессекретарки, платформу каналів Віктор Медведчука використовували в різних політичних ток-шоу. Деякі люди з команди Зеленського ходили туди і намагалися нівелювати дезінформаційні потоки.

Водночас це вдавалось не завжди. Адже, як вона сказала, на програми запрошують 10 людей, які працюють на одну стратегію і одну людину, яка розповідає, як є насправді.

Прессекретарка зазначила, що вона відмовилась в інтерв'ю обговорювати політику: «Я сказала: «Вибачте, про політику я не говоритиму. Якщо хочете – це буде просто новорічне привітання».

Вона зауважила, що узгодила проведення цієї розмови з комунікаційною командою. «Я не шкодую (про інтерв'ю телеканалу ZIK, - ред.). Мені тільки шкода, що там є люди, які справді повірили в наративи Медведчука», – додала Мендель.

Раніше Міністерство культури попросило YouTube закрити NewsOne, ZIK і «112 Україна».

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112».