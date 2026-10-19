Етап Кубка світу з п'ятиборства мав відбутися у Каунасі з 13 по 17 квітня 2027 року

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства продовжує проводити проросійську політику

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) позбавив Литву права проведення етапу Кубка світу у 2027 році через відмову пускати російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportas 24.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому UIPM. Етап мав відбутися у Каунасі з 13 по 17 квітня 2027 року.

Варто зазначити, що Міжнародний союз сучасного п'ятиборства продовжує проводити проросійську політику

9 липня UIPM ухвалив рішення про відміну всіх обмежень щодо російських спортсменів починаючи з серпня 2026 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.