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Литва втратила етап Кубка світу з п'ятиборства, бо відмовилася впускати спортсменів з РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Литва втратила етап Кубка світу з п'ятиборства, бо відмовилася впускати спортсменів з РФ
Етап Кубка світу з п'ятиборства мав відбутися у Каунасі з 13 по 17 квітня 2027 року

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства продовжує проводити проросійську політику

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) позбавив Литву права проведення етапу Кубка світу у 2027 році через відмову пускати російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportas 24.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому UIPM. Етап мав відбутися у Каунасі з 13 по 17 квітня 2027 року.

Варто зазначити, що Міжнародний союз сучасного п'ятиборства продовжує проводити проросійську політику

9 липня UIPM ухвалив рішення про відміну всіх обмежень щодо російських спортсменів починаючи з серпня 2026 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: сучасне п'ятиборство Литва спорт росія

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