Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)

До 2022 року жінка жила й працювала в Києві, однак після початку повномасштабної війни перейшла на бік окупантів

Ексвикладачка педуніверситету позувала на фоні російського прапора зі зброєю у руках

Колишня викладачка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала фото, на якому позує з автоматом в руках на фоні російського прапора.

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Більченко одягнута у камуфляжний одяг, поруч із нею можна побачити військовий бушлат та берці, а також ручний гранатомет. На іншому знімку вона позує з окупантом у військовій формі, а біля ліжка видніються декілька ящиків, ймовірно, від боєприпасів.

Варто нагадати, що до 2022 року жінка жила й працювала в Києві, однак після початку повномасштабної війни перейшла на бік окупантів. З того часу вона демонстративно підтримує росіян, публікує численні фото з латинською літерою Z, яка є символом російських загарбників в Україні.

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Наприклад, у російському місті Пушкіно 26 червня минулого року відзначили «День російської слави». Святкові заходи відвідала і Більченко, яка позувала у чорній футболці з літерою Z, розфарбованою у кольори російського прапора.

Крім того, Більченко вербувала коригувальників для збирання даних про розташування ЗСУ. Слідство встановило, що з лютого 2022 року вона, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері Тelegram низку груп.

У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області.

За попередніми даними, Більченко завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ.

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На своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі Vkontakte та на каналі YouTube екс-викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Нагадаємо, у січні 2021 року Євгенія Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, вона заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».