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Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії
Українські дрони повторно атакували стратегічний НПЗ у Волгограді
скриншот з відео

Один із десяти найбільших нафтопереробних заводів РФ знову опинився під ударом українських безпілотників

У ніч на 13 листопада Сили оборони України повторно уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у російському Волгограді. Підприємство входить до десятки найбільших НПЗ Росії та забезпечує близько 5,6% загального обсягу нафтопереробки країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

За інформацією військових, операцію здійснили оператори 1-го окремого центру безпілотних систем та 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра». До ураження підприємства також долучилися Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Державна прикордонна служба та інші складові Сил оборони України.

Ціллю атаки став Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл», який є найбільшим виробником нафтопродуктів на півдні Росії.

Потужність підприємства перевищує 15 млн тонн нафти на рік. За даними Сил безпілотних систем, це становить приблизно 5,6% загального обсягу російської нафтопереробки.

Окрім забезпечення внутрішнього ринку нафтопродуктами, завод залучений до постачання паливно-мастильних матеріалів російській армії. Таким чином, підприємство має значення для матеріально-технічного забезпечення військ РФ, які беруть участь у війні проти України.

Це вже не перше ураження Волгоградського НПЗ українськими військовими. Сили оборони раніше атакували підприємство, однак російська сторона продовжувала його відновлювати та використовувати.

У Силах безпілотних систем наголосили, що українські військові системно повертаються до об'єктів, які Росія відновлює після попередніх ударів і надалі залучає до забезпечення війни. Повторні атаки на такі підприємства спрямовані на ураження об'єктів, які використовуються для постачання ресурсів російській армії.

Раніше, 2 жовтня, українські військові вже повідомляли про ураження цього ж нафтопереробного заводу. Тоді внаслідок атаки на підприємстві також виникла пожежа.

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Теги: нафта росія дрон

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