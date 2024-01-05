Скандальна ексвикладачка київського вишу опублікувала фото руїн окупованого Сєвєродонецька

Підозрювана у держзраді Євгенія Більченко пораділа, що росіяни знищують українські міста

Колишня викладачка Українського державного університету (до серпня 2022 – Національного педагогічного університету) імені Драгоманова Євгенія Більченко влаштувала турне містами окупованої Луганської області. Під час нього жінка доставляла волонтерську допомогу для окупаційної армії РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кадри зі зруйнованого Сєвєродонецька колишня професорка опублікувала у своєму Telegram-чаті зі словами: «Околиці Сєвєродонецька сьогодні. До міста не заїжджали, бо рухалися ближче до фронту, до своїх. Думаю, коментарі тут зайві. Врятуй, Господи, землю руську та звільни її від нацистської нечисті. А будинки відбудуємо».

7 фото На весь екран











фото: Telegram-канал "Это я - Бильченко"

Нагадаємо, у серпні 2022 року Печерська окружна прокуратура Києва повідомила Більченко про підозру у державній зраді та створенні мережі агентів для отримання даних про розташування українських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За попередніми даними, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ», – зазначають в прокуратурі.

У своєму каналі в Telegram колишня викладачка висловлює свою прокремлівську позицію.

Раніше, ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців.