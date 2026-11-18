Випадок у Єкатеринбурзі відбувається на тлі проблем із набором контрактників до російської армії

У Єкатеринбурзі розпочався суд над сімома чоловіками, яких звинувачують у викраденні людей, примушуванні до підписання військових контрактів та привласненні їхніх виплат. За версією слідства, учасники групи знаходили чоловіків у скрутному становищі, а потім використовували їх для заробітку на війні. Про це повідомила громадська організація Join Ukraine, яка досліджує російську воєнну машину та методи вербування до армії, із посиланням на російські ЗМІ, пише «Главком».

За матеріалами справи, обвинувачені пропонували чоловікам тимчасове житло, після чого організовували підписання контрактів із Міністерством оборони РФ. Надалі вони отримували доступ до банківських рахунків військовослужбовців і привласнювали їхні гроші. Кожному із семи фігурантів інкримінують по 12 епізодів викрадення та вимагання.

Слідство встановило кілька способів заволодіння виплатами. Зокрема, учасники групи оформлювали довіреності на управління банківськими рахунками потерпілих, отримували додаткові банківські картки, а жінки з угруповання укладали фіктивні шлюби з контрактниками. Це давало змогу претендувати на виплати в разі поранення або загибелі військовослужбовців.

Аналітики організації також дослідили реакцію російських регіональних спільнот на цю історію. За їхніми спостереженнями, частина пабліків поширювала новину з акцентом на нібито «ромську ОПГ-діаспору», наголошуючи на етнічному походженні обвинувачених. Окремо обговорювали жінок, які читали заклинання біля будівлі суду.

У коментарях користувачі ставили під сумнів можливість реалізації такої схеми без участі представників державних установ. Зокрема, вимагали з'ясувати, чи могли військкомати та правоохоронці допомагати угрупованню або заплющувати очі на його діяльність.

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Інша частина аудиторії сприйняла справу як приклад наживи на війні. Водночас деякі користувачі переносили провину конкретних обвинувачених на цілі етнічні спільноти, супроводжуючи це образами та закликами до насильства.

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«У російському інформаційному просторі добре помітний вибірковий підхід до етнічної належності. Коли представники народів Росії досягають успіхів у спорті, науці чи культурі, ці здобутки без вагань зараховують до спільних перемог "росіян". Але щойно йдеться про злочин, етнічне походження фігурантів одразу стає центральною темою», – зазначила аналітикиня Join Ukraine Юлія Єленіч.

За її словами, це прояв російського шовінізму, коли досягнення представників різних народів привласнюють, а відповідальність за злочини окремих людей перекладають на цілі спільноти.

Про схожі випадки також повідомляли користувачі з Пермі, Іжевська та Ростова. Це свідчить про те, що обговорення справи вийшло за межі Єкатеринбурга.

Join Ukraine зазначає, що випадок у Єкатеринбурзі відбувається на тлі проблем із набором контрактників до російської армії. За оцінкою організації, план Генштабу РФ на 2026 рік передбачає залучення 409 тис. військовослужбовців за контрактом. Водночас у першому кварталі темпи набору знизилися приблизно до 800 осіб на день проти 1000–1200 роком раніше.

За оцінкою президента України Володимира Зеленського, за цей період Росія втратила близько 89 тис. військових, тоді як завербувала приблизно 80 тис.

Для підтримки набору російська влада збільшує фінансові стимули. Федеральна виплата за підписання контракту становить 400 тис. рублів, а регіональні бонуси – від 400 тис. до 3,6 млн рублів.

Окрім грошових заохочень, у Росії використовують адміністративний тиск. Зокрема, на початку 2026 року у вишах запровадили орієнтир, за яким контракти з Міноборони мають підписати щонайменше 2% студентів. Молодим людям з академічними боргами, за даними Join Ukraine, пропонують військову службу як альтернативу відрахуванню.

Громадська організація вважає, що російська система набору до армії дедалі більше використовує вразливе становище громадян, а фінансові стимули та адміністративний тиск створюють умови для наживи посередників і кримінальних угруповань. Справу в Єкатеринбурзі аналітики розглядають як один із прикладів таких зловживань.

Варто нагадати, що у російській столиці призовникам почали пропонувати підписання річного контракту для служби у військах безпілотних систем (ВБС) як альтернативу звичайній строковій службі.