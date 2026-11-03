Лавров обмовився українською та «завис» під час виступу (відео)

Російський міністр закордонних справ вимовив українське слово замість російського відповідника, після чого тимчасово замовк

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу обмовився українською мовою. У своїй промові про «червоні лінії» він використав українське слово «термін» замість російського «термин». Після цього міністр на мить замовк і продовжив говорити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри трансляції його виступу в Білорусі.

«У нас червоні лінії – це такий самий термін, що увійшов у вжиток», – сказав Лавров.

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Примітно, що представник МЗС країни-агресора на мить припинив говорити, коли обмовився, вірогідно зрозумівши, що використав український відповідник. Варто зазначити, що Лавров вимовив слово «термін» з українським звуком [е], тоді як у нормативній російській воно звучить як «термин» – із [є]. Хоча варто зазначити, що хоч така вимова і вважається неправильною в літературній російській мові, проте існувала в старомосковській вимові.

Після паузи російський дипломат продовжив пояснювати позицію Москви щодо так званих червоних ліній. За його словами, Росія має не стільки червоні лінії, скільки директивні документи.

Лавров також заявив, що Москва нібито прагне лише дотримання міжнародного права, про що, за його словами, неодноразово говорив російський диктатор Володимир Путін.

Варто нагадати, що міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі очільників дипломатичних відомств країн «Групи двадцяти» (G20) у США особисто засудила дії Росії та її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, вона порушила питання викрадення українських дітей і російських атак на судна в Чорному морі.

За словами очільниці канадського зовнішньополітичного відомства, під час міжнародної зустрічі вона опинилася безпосередньо навпроти міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ананд скористалася цією нагодою, щоб висловити йому свою позицію стосовно російської агресії.