Військкомати перейменують. Яку назву пропонує уряд

В Україні зараз триває призов на строкову службу

Посади військових комісарів будуть змінені на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Кабінет міністрів перейменував військові комісаріати на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідний проєкт указу президента урядовці підтримали під час засідання 28 жовтня.

Окрім того, посади військових комісарів будуть змінені на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також, згідно з документом, під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років.

До слова, на Закарпатті призовник настільки не хотів у армію, що вистрибнув із вікна військкомату.

Нагадаємо, цієї осені на строкову службу до української армії призвуть понад 13,5 тисяч осіб.

Як раніше повідомлялося, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.