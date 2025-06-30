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СБУ оголосила підозру полоненому окупанту за розстріл бійця ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ оголосила підозру полоненому окупанту за розстріл бійця ЗСУ
Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року
фото: СБУ

Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного військового РФ, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення окупантів на Харківщину у 2024 році. Невдовзі після вчинення воєнних злочинів окупант сам потрапив у полон до Сил оборони і наразі перебуває під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про 36-річного громадянина Росії Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії країни-агресора. За матеріалами справи, зловмисник має дві судимості за розбій і наркоторгівлю. Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

«Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна. Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів. Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї», – зауважила СБУ.

За даними слідства, перед розстрілами окупанти катували полонених, прив’язавши їх до стовпів. Під час нових боєзіткнень українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.

У процесі слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Тужилову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше співробітники СБУ встановили особу воєнного злочинця. Російський військовий під час окупації Київщини катував цивільних. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Теги: росіяни СБУ підозра війна

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