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Глава МЗС відреагував на заяву словацького колеги, який закликав пробачити РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Глава МЗС відреагував на заяву словацького колеги, який закликав пробачити РФ
Андрій Сибіга відповів на проросійські заяви Словаччини
фото з відкритих джерел

Сибіга: «Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний»

Відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи слова словацького колеги Юрая Бланара, який закликав Україну до пошуку шляхів співпраці з Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сибіги.

«Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви», – написав він.

Юрай Бланар – є представником уряду прем’єра Роберта Фіцо, відомого своєю проросійською риторикою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну словацька влада залишається однією з небагатьох у Європі, хто публічно підтримує політичні контакти з Москвою.

Нагадаємо, Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує», і наголосив на потребі повертатися до дипломатичних підходів та принципів міжнародного права.

Він також додав, що західні країни мають знайти спосіб співпраці з Росією, і «може, навіть пробачити все, що сталося».

Раніше проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, той його «ненавидить». 

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Теги: МЗС Андрій Сибіга війна Україна Словаччина

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