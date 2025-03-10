СБУ оголосила підозру російському окупанту, який катував цивільних на Київщині

Окупант проводив масові репресії проти місцевих жителів у Вишгородському районі Київщини

Співробітники СБУ встановили особу ще одного воєнного злочинця. Російськеий військовий під час окупації Київщини катував цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу головного управління Служби безпеки України у Києві та області. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

«Йдеться про сержанта Сергія Лукашова, командира відділення групи спеціального радіоелектронного зв’язку військової частини 44223 російських окупаційних військ», – повідомили в СБУ

Як розповіли у Службі безпеки, у лютому-березні 2022 року окупант брав участь у захопленні населених пунктів Вишгородського району і проводив там масові репресії проти місцевих жителів.

За даними слідства, на території села Козаровичі Лукашов разом з трьома іншими озброєними російськими військовими заїхали на подвір’я місцевого жителя. Звинувативши чоловіка у допомозі ЗСУ, окупант вдарив його кулаком в обличчя, а потім прикладом автомату в груди, збиваючи з ніг.

«Після цього побиття продовжили решта злочинців – вони наносили удари ногами та прикладами автоматів по тілу і голові потерпілого. Коли чоловік впав на землю, Лукашов ще раз сильно вдарив його зброєю, підніс до грудей автомат та пообіцяв вбити, якщо підтвердиться інформація про те, що він допомагав українським військовим», – додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили командиру відділення Сергію Лукшову про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням без попередньої змови групою осіб).

Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни двом військовослужбовцям Росії. За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку (в/ч 93992, Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ з 8 по 31 березня 2022 року, перебуваючи на території тимчасово окупованого одного з районів на Київщині, систематично вчиняли воєнні злочини.

Раніше Київська міська прокуратура ідентифікувала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Також правоохоронці повідомили про підозру командиру бойової машини армії РФ, який катував та імітував страту цивільних громадян на Київщині.