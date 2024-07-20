СБУ підтвердила затримання мера на Одещині (фото)

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера Віталія Граждана – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази

Віталію Граждану повідомлено про підозру

В Одеській області затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Він займався рекетом. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, розташованою на узбережжі Чорного моря. Для цього учасники угруповання примусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Після цього вони призначили на базу відпочинку свого директора, який почав шукати покупців на цей комплекс. Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

«За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців», – додала СБУ.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера Віталія Граждана – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази фото: СБУ

Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази фото: СБУ

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що в Одеській області правоохоронці затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

До відома, у 2022 році Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Білгород-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.

Як повідомляли журналісти, мера Білгород-Дністровського давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізмі.

До слова, в Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.