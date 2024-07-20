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СБУ підтвердила затримання мера на Одещині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ підтвердила затримання мера на Одещині (фото)
Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера Віталія Граждана – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази
фото: СБУ

Віталію Граждану повідомлено про підозру

В Одеській області затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Він займався рекетом. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, розташованою на узбережжі Чорного моря. Для цього учасники угруповання примусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Після цього вони призначили на базу відпочинку свого директора, який почав шукати покупців на цей комплекс.  Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

«За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців», – додала СБУ.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера Віталія Граждана – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази
Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази
фото: СБУ
Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази
Правоохоронці затримали Віталія Граждана на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази
фото: СБУ

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що в Одеській області правоохоронці затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. 

До відома, у 2022 році Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Білгород-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.

Як повідомляли журналісти, мера Білгород-Дністровського давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізмі.

До слова, в Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.

Теги: мер СБУ Одещина кримінал

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