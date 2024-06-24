Правоохоронці затримали «крота» ФСБ, який шпигував на українсько-білоруському кордоні

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення

У разі виконання завдань росіяни обіцяли евакуювати агента до Росії та влаштувати до військових угруповань РФ

Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону. За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю», – ідеться у повідомленні.

Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами Збройних сил України на території регіону.

У разі виконання завдань росіяни обіцяли евакуювати агента до Росії та влаштувати до військових угруповань РФ.

Контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А» затримали російського агента поблизу місця служби.

У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ РФ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Контрактник потрапив у поле зору росіян, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент і його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала спробу федеральної служби безпеки Росії отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заочно повідомили про підозру експрикордоннику з Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік на окуповані території. Разом з дружиною він оформив документи про нібито його перебування у полоні, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).