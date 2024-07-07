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Зоя Казанжи Громадський діяч

Звідки береться стільки зрадників?

glavcom.ua
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Минулоріч СБУ виявила 47 агентурних мереж
фото: СБУ

Регулярні новини про затримання коалборантів наштовхують на роздуми

Буквально за останні дні: СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК, координати блокпостів та маршрути військових до Телеграм-каналів фсб. Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала агентів фсб, які під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною Одещини. 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста. Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні «потрібних» об’єктів.

Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

СБУ затримала жіночу агентурну групу фсб, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні. Вони обходили місто і у разі виявлення «потрібного» об’єкта, агентки фотографувались на його фоні. Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Також агентки просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Регулярні новини, і не лише з Одеси. З одного боку, спецслужби працюють – і це хороша новина. З іншого – скільки цієї наволочі тут, у нас!.. Багато молоді. Гроші? Якщо в голові одна полова, то звісно, що їм по фіг на все інше. Які цінності? Яка незалежність?..

Протягом 2014–2019 років в Україні за державну зраду засудили 20 осіб.

У 2020 році суди винесли 6 вироків за державну зраду.

У 2021 році засуджено 6 осіб.

У 2022 рік відкрито понад 1000 проваджень за статтею «державна зрада». Скільки засуджено, я не знайшла.

У 2023 році в Україні за звинуваченням у державній зраді засуджено 326 осіб.

Минулоріч СБУ виявила 47 агентурних мереж. Одна з них працювала на Київщині та Чернігівщині. Агентів завербувала ФСБ – влаштувала на курси операторів БПЛА, і вони готували атаки на наше ППО. Упіймали їх на гарячому. З початку повномасштабного вторгнення на зраді було спіймано десятки священників.

Зрадники України відбувають покарання у спеціалізованій 101 колонії. У звичайних виправних закладах їх били. Терпіти поряд з собою зрадника ніхто не хотів. Колаборанти бідкаються, мовляв, інші засуджені знущались з них.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ засуджені державна зрада

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Зоя Казанжи

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