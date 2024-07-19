Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
У будівлі міської ради Білгород-Дністровського тривають обшуки
У Одеській області правоохоронці затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Про це повідомляє «Думська».
За інформацією медіа, затримання мера проводили співробітники Служби безпеки України.
Як зазначають журналісти, в будівлі міської ради проходять обшуки. Працює відділ «К», який займається корупційними питаннями.
Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Білгород-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.
Як повідомляли журналісти, мера Білгород-Дністровського давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму.
До слова, в Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.
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