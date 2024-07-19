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Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
Міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан
фото: «Думська»

У будівлі міської ради Білгород-Дністровського тривають обшуки

У Одеській області правоохоронці затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Про це повідомляє «Думська».

За інформацією медіа, затримання мера проводили співробітники Служби безпеки України.

Як зазначають журналісти, в будівлі міської ради проходять обшуки. Працює відділ «К», який займається корупційними питаннями.

Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Білгород-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана.

Як повідомляли журналісти, мера Білгород-Дністровського давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму.

До слова, в Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.

Теги: мер Одещина СБУ корупція в Україні

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