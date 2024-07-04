Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий
РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення в Одеському районі
Сьогодні, 4 липня, окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району. В результаті чого загинула людина. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.
«Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще семеро поранено», – йдеться у повідомленні.
Кіпер зазначив, що РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.
Нагадаємо, що 28 червня, російські загарбники вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеській області. Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле.
До слова, на Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі. Повідомляється, що трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.
Коментарі — 0