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Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий
РФ нанесла ракетний удар по Одеському району
фото: mtu.gov.ua (ілюстративне)

РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення в Одеському районі

Сьогодні, 4 липня, окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району. В результаті чого загинула людина. Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще семеро поранено», – йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

Нагадаємо, що 28 червня, російські загарбники вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Одеській області. Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле.

До слова, на Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі. Повідомляється, що трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.

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Теги: Одеса Одещина війна окупанти росія ракета російська ракета Україна

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