Намагався розібрати бойову частину «Шахеда»: на Одещині загинув 15-річний підліток

За даними журналістів, мама дитини, яка на момент вибуху перебувала в будинку, поранень не дістала, але її госпіталізували в шоковому стані

На Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Повідомляється, що трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.

«Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув», – ідеться у повідомленні.

За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.

Водночас видання «Думська» із посиланням на дані поліції пише, що загиблий хлопець намагався розібрати бойову частину «шахеда».

«Експерти, які оглянули місце події, встановили, що хлопець намагався за допомогою молотка і кутової шліфувальної машини розібрати бойову частину російського безпілотника типу «шахед», – ідеться у повідомленні.

За даними журналістів, мама дитини, яка на момент вибуху перебувала в будинку, поранень не дістала, але її госпіталізували в шоковому стані.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє дітей втопилися в озері. Під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Також повідомлялося, що у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.