Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Намагався розібрати бойову частину «Шахеда»: на Одещині загинув 15-річний підліток

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Намагався розібрати бойову частину «Шахеда»: на Одещині загинув 15-річний підліток
пресслужба поліції Одеської області

За даними журналістів, мама дитини, яка на момент вибуху перебувала в будинку, поранень не дістала, але її госпіталізували в шоковому стані

На Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Повідомляється, що трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.

«Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув», – ідеться у повідомленні.

За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.

Водночас видання «Думська» із посиланням на дані поліції пише, що загиблий хлопець намагався розібрати бойову частину «шахеда».

«Експерти, які оглянули місце події, встановили, що хлопець намагався за допомогою молотка і кутової шліфувальної машини розібрати бойову частину російського безпілотника типу «шахед», – ідеться у повідомленні.

За даними журналістів, мама дитини, яка на момент вибуху перебувала в будинку, поранень не дістала, але її госпіталізували в шоковому стані.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє дітей втопилися в озері. Під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Також повідомлялося, що у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

Читайте також: У Києві дворічна дівчинка випала із вікна
Теги: трагедія машини Одещина вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві пролунали вибухи: деталі
У Миколаєві пролунали вибухи: деталі
27 червня, 22:04
Бізнесмен попередив, що від штучного інтелекту є небезпека у використанні для кібератак і політичного втручання
Білл Гейтс назвав глобальну проблему, з якою допоможе боротися штучний інтелект
27 червня, 19:33
Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає
Вибух на енергообʼєкті в Києві: Кличко вніс ясність
27 червня, 19:15
Було зруйновано один приватний будинок і пошкоджено 16
П'ятеро загиблих та десятки поранених: наслідки удару РФ по Покровську
24 червня, 21:39
У Дербенті палає синагога
У Дагестані невідомі напали на церкву та синагогу, вбито поліцейських
23 червня, 19:27
Чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон були мешканцями різних областей України
Ухилянти встановили антирекорд при спробі виїхати з України
14 червня, 15:52
Уночі у Кропивницькому стався вибух газу у приватному житловому будинку
У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали діти (фото)
13 червня, 09:41
Чоловік, що напав на прем'єрку Данії, імовірно, був під впливом алкоголю або наркотичних речовин
Напад на прем'єрку Данії: з’явилися нові подробиці
8 червня, 19:33
На заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м, до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки
У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ
6 червня, 02:39

Новини

Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий
Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини: є поранені та загиблий
Намагався розібрати бойову частину «Шахеда»: на Одещині загинув 15-річний підліток
Намагався розібрати бойову частину «Шахеда»: на Одещині загинув 15-річний підліток
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Чоловік, який облаяв лікаря-ветерана в Одесі був радником Стефанішиної
Чоловік, який облаяв лікаря-ветерана в Одесі був радником Стефанішиної
Скандал із ветераном: відвідувач причетний до корупційних схем щодо водогону для Миколаєва
Скандал із ветераном: відвідувач причетний до корупційних схем щодо водогону для Миколаєва
На чоловіка, який вилаяв лікаря з протезами, складено адмінпротокол
На чоловіка, який вилаяв лікаря з протезами, складено адмінпротокол

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
У Києві пролунали вибухи
18K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
9248
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7008
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
5521
Журналіста Олександра Лапшина, який зник у травні, знайдено мертвим

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Сьогодні, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua