У Києві затримано «активістів», які готували низку провокацій після Дня Конституції

До схеми причетні жителі Києва, Дніпра та інших регіонів

Служба безпеки викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Зловмисники планували захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

«Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ», – йдеться в повідомленні.

До схеми причетні жителі Києва, Дніпра та інших регіонів.

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В СБУ додали, що фігурантам повідомили про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою.