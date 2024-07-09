Україна атакувала військовий аеродром, НПЗ та електропідстанцію у РФ: нові деталі

Пожежа на нафтобазі у Калач-на-Дону Волгоградської області після влучання дрона

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцир» та серію сильних вибухів

Цієї ночі в низці областей РФ була вибухова ніч. Українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому, нафтопереобному заводу та електропідстанції росіян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела.

Повідомляється, що завдяки спільній операції СБУ та ГУР «бавовна» розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВт у Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцир» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили.

Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів.

«СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини», – зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела.