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Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела
Для атаки по окупантах сили оборони використали морські та повітряні дрони
скріншот з відео

Унаслідок комбінованої атаки виведено з ладу штаб окупантів, склади боєприпасів та обладнання

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Однак завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:

  • штаб з пунктом управління
  • склад боєприпасів і техніки
  • електропідстанція
  • технічні споруди
  • вогневі позиції ворога.

«Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати», – повідомив співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

До слова, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.

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Теги: окупанти Крим росія війна безпілотник СБУ

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