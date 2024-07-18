Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела
Унаслідок комбінованої атаки виведено з ладу штаб окупантів, склади боєприпасів та обладнання
Морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.
Минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Однак завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом.
Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:
- штаб з пунктом управління
- склад боєприпасів і техніки
- електропідстанція
- технічні споруди
- вогневі позиції ворога.
«Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати», – повідомив співрозмовник «Главкома».
🔥Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. pic.twitter.com/Z3ZliNHmrF— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024
Нагадаємо, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.
До слова, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.
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