Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела

Для атаки по окупантах сили оборони використали морські та повітряні дрони

Унаслідок комбінованої атаки виведено з ладу штаб окупантів, склади боєприпасів та обладнання

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у Криму. Однак завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:

штаб з пунктом управління

склад боєприпасів і техніки

електропідстанція

технічні споруди

вогневі позиції ворога.

«Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати», – повідомив співрозмовник «Главкома».

🔥Морські та повітряні дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. pic.twitter.com/Z3ZliNHmrF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024

Нагадаємо, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

До слова, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.