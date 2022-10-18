СБУ провела обшук у мера Білгород-Дністровського (відео)

Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ

Служба безпеки України прийшла з обшуком до мера Білгород-Дністровського, члена ОПЗЖ Віталія Граждана. Про це Граждан розповів у відеозверненні.

За повідомленням видання «Цензор.нет», мера Білгород-Дністровського давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму. «Ось СБУ вирішила перевірити інформацію. Крім того, за даними видання, Віталій Граждан вирішив заробити на розпилі грошей, які виділили на ремонт міста після ракетних прильотів», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу міський голова Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ, а голова Одеської ОВА Максим Марченко вимагав його відставки. «До мене зранку приїхали співробітники СБУ, начебто по якійсь там кримінальній справі про порушення ведення війни, проводити обшук. Після того, як вони провели обшук, нічого не знайшли. Вже були підписані протоколи…Я намагався вийти з кабінету, разом з тим співробітники спецпідрозділу, яких було троє, вони почали мене бити, скрутили, поклали на землю, під час того, коли клали на землю, били мені по обличчю», – заявив мер Білгород-Дністровського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.