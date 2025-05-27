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Інвалідність за гроші. Затримано заступника глави Кам'янець-Подільської райради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Інвалідність за гроші. Затримано заступника глави Кам'янець-Подільської райради
Правоохоронці затримали Жогана на робочому місці
фото: Facebook/Хмельницька обласна прокуратура

Посадовець запропонував за гроші допомогти в оформленні інвалідності

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Кам’янець-Подільської районної ради. Він запропонував за хабар «посприяти» в оформленні інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

За даними «Главкома», мова про 61-річного Миколу Жогана. Посадовець запропонував знайомій допомогу в оформленні ІІ групи інвалідності для доньки, що аби її чоловік зміг отримати відстрочку від мобілізації. За «послугу» він просив $5 тис. та обіцяв вплинути на лікарів експертної групи.

За «послугу» посадовець просив $5 тис. та обіцяв вплинути на лікарів експертної групи
За «послугу» посадовець просив $5 тис. та обіцяв вплинути на лікарів експертної групи
фото: Facebook/Хмельницька обласна прокуратура
Заступник голови Кам’янець-Подільської районної ради Микола Жоган
Заступник голови Кам’янець-Подільської районної ради Микола Жоган
скріншот

Правоохоронці затримали Жогана на його робочому місці після одержання коштів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень. Як зазначають правоохоронці, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Раніше прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець «робив діагнози» військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби.

Як повідомлялося, на Хмельниччині суд оголосив вирок помічниці Тетяни Крупи 53-річній Раїсі Кабарчук, яка причетна до схем з отриманням груп інвалідності за гроші.

Також у Києві викрито 52-річну жительку Київщини, яка за грошову винагороду обіцяла «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації.

До слова, Служба безпеки викрила колишнього голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону.

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Теги: Хмельниччина корупція в Україні мобілізація

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