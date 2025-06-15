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Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
Кримінальна справа за шахрайство порушена лише щодо одного прокурора
фото з відкритих джерел

За словами Ар’єва, внутрішнє розслідування проводиться неналежним чином

Лише 12 із 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, на сьогодні звільнено. Як інформує «Главком», відповідні документи оприлюднив народний депутат Володимир Ар’єв. Він отримав відповідь Офісу генерального прокурора на свій запит.

«З інформації ОГПУ випливає: звільнили (чи звільнились) тільки 12 з 67 прокурорів; кримінальна справа за шахрайство порушена лише по одному; на медкомісію прийшли лише 29 із 55, які залишились в прокуратурі», – ідеться в повідомленні.

Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ фото 1

За словами Ар’єва, внутрішнє розслідування також проводиться неналежним чином.

Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ фото 2

У заяві Генпрокуратури вказано: «У разі встановлення ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури Офіс Генерального прокурора розгляне питання щодо ініціювання перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності».

Як зауважив депутат, «у прокуратурі робитимуть все, щоб відмазати – з листа зрозуміло, лише 5 прокурорів теоретично можуть покарати за неявку на переосвідчення».

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.

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Теги: Хмельниччина шахрайство прокурор документи розслідування

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