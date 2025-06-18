На Київщині викрито схему заволодіння близько 11,5 млн грн із зарплат військовослужбовців

Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам за інкримінованими статтями загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна

За даними Спецпрокуратури, загальна сума привласнених коштів за результатами діяльності злочинної схеми становить близько 11,5 млн грн

На Київщині викрито злочинну схему заволодіння близько 11,5 млн грн з фонду грошового забезпечення військовослужбовців Нацгвардії. Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам за інкримінованими статтями загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення – позбавлення волі від п’яти до восьми років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, в період з 2020 по 2024 рік підозрювані, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізували злочинну схему заволодіння грошовими коштами, шляхом часткового ненарахування всієї суми грошового забезпечення військовослужбовцям однієї з військових частин НГУ.

«В рамках цієї схеми бухгалтер забезпечувала технічне включення банківських реквізитів сторонніх осіб до відомостей на виплату грошового забезпечення. Зокрема, шляхом систематичного заниження розміру щомісячного грошового забезпечення кожному з близько 3 тис. військовослужбовців на 30 - 35 грн», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в період з 2020 по 2024 рік підозрювані, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізували злочинну схему заволодіння грошовими коштами, шляхом часткового ненарахування всієї суми грошового забезпечення військовослужбовцям однієї з військових частин НГУ фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Надалі, за даними Спецпрокуратури, ці кошти перерахувались на карткові рахунки осіб, які не мали жодних трудових та службових відносин з НГУ та в подальшому були легалізовані шляхом зняття готівки та розподілення між фігурантами. Загальна сума привласнених коштів за результатами діяльності злочинної схеми становить близько 11,5 млн грн.

Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам за інкримінованими статтями загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Дарницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві за оперативного супроводу ДВКР СБ України повідомлено про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Нацгвардії та шістьом цивільним особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі).

Крім того, повідомлено про підозру ще двом посадовцям військової частини за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), які перебуваючи на посаді начальника фінансового відділення військової частини НГУ у період з 2020 по 2021 рік та з 2022 по 2024 рік відповідно, не вчинили жодних дій для належної перевірки документів, що стали підставою для незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення вищевказаним шістьом громадянам.

Стороною обвинувачення до суду подано клопотання про застосування до всіх підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.

Також працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.