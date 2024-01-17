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СБУ викрила нові схеми ухилення від призову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила нові схеми ухилення від призову
У Запоріжжі СБУ викрила схему, під час якої зловмисники фабрикували висновки лікарських обстежень військовозобов’язаних
фото: ssu.gov.ua/СБУ

СБУ запобігла «списанню» з військового обліку понад 40 потенційних призовників

Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, на Закарпатті правоохоронці зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками».

У квітні 2023 року правоохоронці затримали організатора схеми й двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон чотирьох «клієнтів». Під час розслідування було встановлено причетність до схеми колишнього «посадовця-силовика».

У Запоріжжі СБУ викрила схему, під час якої зловмисники фабрикували висновки лікарських обстежень військовозобов’язаних.

«Затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх «клієнтів» щодо наявності у них тяжких діагнозів. Надалі на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп», – пише СБУ.

СБУ запобігла «списанню» з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Зокрема було затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам «офіційне" працевлаштування за кордоном або ж «місце» в європейському виші. Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку злочинці обривали контакти з «клієнтами».

«За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу «працевлаштовували» до 10 осіб.За всіма викритими фактами триває розслідування», – додає пресслужба СБУ.

Нагадаємо, в Україні після запровадження воєнного стану і мобілізації різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Такі рішення ухвалюють по усій країні, але понад 30% – у Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

До слова, правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну.

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Теги: СБУ кримінал мобілізація ухилянти

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