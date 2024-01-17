СБУ викрила нові схеми ухилення від призову

У Запоріжжі СБУ викрила схему, під час якої зловмисники фабрикували висновки лікарських обстежень військовозобов’язаних

СБУ запобігла «списанню» з військового обліку понад 40 потенційних призовників

Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Так, на Закарпатті правоохоронці зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками».

У квітні 2023 року правоохоронці затримали організатора схеми й двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон чотирьох «клієнтів». Під час розслідування було встановлено причетність до схеми колишнього «посадовця-силовика».

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У Запоріжжі СБУ викрила схему, під час якої зловмисники фабрикували висновки лікарських обстежень військовозобов’язаних.

«Затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх «клієнтів» щодо наявності у них тяжких діагнозів. Надалі на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп», – пише СБУ.

СБУ запобігла «списанню» з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Зокрема було затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам «офіційне" працевлаштування за кордоном або ж «місце» в європейському виші. Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку злочинці обривали контакти з «клієнтами».

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«За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу «працевлаштовували» до 10 осіб.За всіма викритими фактами триває розслідування», – додає пресслужба СБУ.

Нагадаємо, в Україні після запровадження воєнного стану і мобілізації різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Такі рішення ухвалюють по усій країні, але понад 30% – у Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

До слова, правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну.