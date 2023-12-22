Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Скандал зі «швидкою» та призовником в Одесі: Сили оборони півдня відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал зі «швидкою» та призовником в Одесі: Сили оборони півдня відреагували
фото скріншот відео

Військові провели перевірку і з’ясували подробиці події

Скандал в Одесі, де представники військкомату нібито приїхали на «швидкій», аби силоміць забрати призовника, отримав продовження. Військові стверджують, що ТЦК не має стосунку до інциденту, який начебто є епізодом розбірок між чоловіком і його власною дружиною із залученням їхніх знайомих військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

Військові провели перевірку і з’ясували подробиці події, яка напередодні сталася на території житлового комплексу «Радужний». Стверджується, що в даному випадку про примусове вручення повістки не йдеться.

«За результатами перевірки та в рамках службового розслідування встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21 грудня. На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, розбір обставин показав, що одна громадянка перебуває у шлюборозлучному процесі зі своїм чоловіком, з яким не може дійти згоди у розділі майна. Тому, щоб «розв'язувати питання», вона звернулася по допомогу до свого знайомого - військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

В Силах оборони півдня стверджують, що «несвідома громадянка» хотіла «налякати мобілізацією» свого чоловіка, і знайомий військовослужбовець піддався її вмовлянням. Під час виконання завдань із доправлення до медичних закладів Одеси поранених та хворих бригади він вмовив товаришів по службі взяти участь у «залякуванні», що й було здійснено з використанням службового спецтранспорту та в порушення встановленого порядку несення служби.

«Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням», – наголосили Сили оборони.

Як повідомлялося, в Одесі представники військкомату приїхали мобілізовувати чоловіка на «швидкій».  Місцеві Телеграм-канали заявили, що чоловіка нібито «здала» військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес. 

Теги: Одеса мобілізація призов до армії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Міноборони зауважив, що багато кому після повістки потрібно просто оновити дані
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
20 грудня, 08:29
Служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна
Мобілізація жінок в Україні: роз’яснення Центру дезінформації
19 грудня, 08:58
Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
16 грудня, 21:47
Ввечері 15 грудня у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що співробітники ТЦК та СБУ навідалися до елітного ресторану в столиці
СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва
16 грудня, 09:17
Десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі зайшли на територію комплексу «Термальні води Косино»
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
10 грудня, 11:44
Представники ТЦК завітали у Sport Life
Працівники ТЦК знову роздавали повістки у тренажерних залах Києва (фото)
9 грудня, 12:41
Умєрова використали шахраї
Шахраї використали ім’я Рустема Умєрова: Міноборони попередило українців
3 грудня, 22:22
Як зазначив радник Банкової, діджейство – це його хобі, а всі друзі-військові нібито знають про його діяльність
З Банкової на вечірку. Сергій Лещенко прокоментував своє «нічне життя»
30 листопада, 20:38
Частина труби димоходу у котельні впала на вулиці Паустовського
На одній з одеських котелень впала труба, місто без тепла (відео)
27 листопада, 07:59

Новини

Скандал зі «швидкою» та призовником в Одесі: Сили оборони півдня відреагували
Скандал зі «швидкою» та призовником в Одесі: Сили оборони півдня відреагували
В Одесі представники військкомату приїхали за потенційним призовником на «швидкій» (відео)
В Одесі представники військкомату приїхали за потенційним призовником на «швидкій» (відео)
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
Рятувальники показали наслідки удару по Одещині (фото, відео)
Рятувальники показали наслідки удару по Одещині (фото, відео)
На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)
На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)
Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру
Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
14K
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
11K
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
9043
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7644
Російський олігарх Абрамович лишив турецьким офіціантам захмарні чайові
5490
Масштабна повітряна тривога тривала дві години

Новини

Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Сьогодні, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua