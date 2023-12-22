Скандал зі «швидкою» та призовником в Одесі: Сили оборони півдня відреагували

Військові провели перевірку і з’ясували подробиці події

Скандал в Одесі, де представники військкомату нібито приїхали на «швидкій», аби силоміць забрати призовника, отримав продовження. Військові стверджують, що ТЦК не має стосунку до інциденту, який начебто є епізодом розбірок між чоловіком і його власною дружиною із залученням їхніх знайомих військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

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Військові провели перевірку і з’ясували подробиці події, яка напередодні сталася на території житлового комплексу «Радужний». Стверджується, що в даному випадку про примусове вручення повістки не йдеться.

«За результатами перевірки та в рамках службового розслідування встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21 грудня. На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначають військові, розбір обставин показав, що одна громадянка перебуває у шлюборозлучному процесі зі своїм чоловіком, з яким не може дійти згоди у розділі майна. Тому, щоб «розв'язувати питання», вона звернулася по допомогу до свого знайомого - військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

В Силах оборони півдня стверджують, що «несвідома громадянка» хотіла «налякати мобілізацією» свого чоловіка, і знайомий військовослужбовець піддався її вмовлянням. Під час виконання завдань із доправлення до медичних закладів Одеси поранених та хворих бригади він вмовив товаришів по службі взяти участь у «залякуванні», що й було здійснено з використанням службового спецтранспорту та в порушення встановленого порядку несення служби.

«Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням», – наголосили Сили оборони.

Як повідомлялося, в Одесі представники військкомату приїхали мобілізовувати чоловіка на «швидкій». Місцеві Телеграм-канали заявили, що чоловіка нібито «здала» військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес.