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РФ щомісяця виробляє до 250 ракет, а у росіян є мотивація воювати – ГУР

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ щомісяця виробляє до 250 ракет, а у росіян є мотивація воювати – ГУР
Виробництво ракет Росією залежить від завантаження потужностей, а також від комплектуючих, оскільки у деяких з них багато іноземних компонентів
фото з відкритих джерел

У минулому році РФ виготовила близько двох мільйонів великокаліберних снарядів, а ще один отримала від КНДР 

Щомісяця країна-агресорка виробляє до 250 ракет різних видів, налагодила виробництво дронів-камікадзе, а до лав збройних сил РФ щодня приходить близько 1000 осіб. Про це в інтерв’ю «РБК» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Виробництво ракет

За словами представника ГУР, максимальні показники виробництва ракет з дальністю понад 350 кілометрів складають близько 115-130 одиниць. Він зауважив, що рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих – у Х-101, «Кинджала», «Калібра» багато компонентів іноземного виробництва. Що стосується ракет для запуску з тактичної авіації (Х-31, Х-35, Х-29, Х-59), то РФ виробляє їх у кількості 100-115 одиниць на місяць здебільшого з російських комплектуючих.

Скібіцький розповів, що Росії не вдалося суттєво наростити кількість озброєння та обсяги виготовлення озброєння. Наприклад, російські підприємства виготовили близько двох мільйонів боєприпасів 122 та 152 калібру у 2023 році. Цьому сприяє низка проблем – застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, дефіцит комплектуючих.

Постачання боєприпасів з території Північної Кореї найбільш активно здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Основний боєприпас, який постачається з КНДР – це 122 мм і 152 мм. За оцінками ГУР, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів.

«Шахеди» вже збирають у РФ

Виробництво БПЛА вже налагоджене та працює на території Росії, зокрема в Єлабузі, де на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. «Наступне, що на сьогодні вдалося Москві – це налагодження виробництва планеру – корпусу цих БПЛА. Їх уже виробляє Росія самостійно. Більше запчастин, деталей тепер йдуть з інших країн, тобто все не замикається лише на Ірані. Наша оцінка полягає в тому, що Російська федерація здатна і вона вже виробляє або збирає безпілотні літальні апарати саме на своїй території», – підкреслив представник ГУР.

Скібіцький додав, що мета РФ – до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва БПЛА на своїй території. Станом на зараз країна-агресорка здатна щомісяця випускати 330-350 дронів, залежно від наявності необхідних деталей.

«Як і у випадку з ракетами, всі «шахеди» або так звані «Герань-2», що виготовляються, відразу йдуть на бойове застосування. І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра», – зазначив він.

Постійна мобілізація

Представник ГУР підкреслив, що у росіян є мотивація йти в армію – це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць. За його словами, щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000 - 1100 осіб, при цьому російські військовополонені зізнаються, що пішли служити, бо там платять, а в них «іпотека, сім'я і так далі».

До слова, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.

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Теги: росія озброєння ракета безпілотник мобілізація

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