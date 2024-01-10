Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів

У 2023 році судові рішення про спільне проживання і утримання дітей на свою користь отримали вже 2708 чоловіків

Згідно з законом, якщо батько самостійно виховує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття

В Україні після запровадження воєнного стану і мобілізації різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Такі рішення ухвалюють по усій країні, але більше 30% – у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Про масштабну схему ухилення від мобілізації йдеться в розслідуванні NGL.media.

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Зазначається, що до 2022 року українські суди нечасто розглядали сімейні спори про місце проживання дитини у випадку розлучення – батьки переважно самостійно вирішували це питання, без окремого звернення до суду. У 2019 році було лише 589 таких судових рішень і лише у 133 випадках рішення були на користь батька.

У 2022 році ситуація кардинально змінилася – судові рішення про спільне проживання і утримання дітей на свою користь отримали вже 859 чоловіків. А за 2023 рік в українських судах зафіксовано 2708 таких рішень. Аналітики ГО «Фундації DEJURE» припускають, що це зумовлено регулярною мобілізацією, а також можливістю для чоловіків виїхати з країни.

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Журналісти NGL.media знайшли докази того, що зауважена аналітиками тенденція пов’язана із запровадженням воєнного стану і мобілізації, а найбільше подібних рішень було ухвалено в Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

«Розташований за 80 км від Одеси на березі лиману Білгород-Дністровський став справжньою меккою для українських чоловіків, які прагнуть розлучитися і через суд узаконити проживання дітей з ними – а разом з тим отримати і захист від мобілізації та можливість виїзду закордон. Лише минулого року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини», – повідомили журналісти.

Проаналізовані NGL.media документи свідчать, що з позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду звертаються з усієї країни – з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця.

На умовах анонімності один з чоловіків, який фіктивно розлучився і через суд виборов право на утримання дитини, розповів журналістам, що справді у такий спосіб має намір уникнути мобілізації і виїжджати за потреби за кордон. Для підтвердження своєї позиції у суді йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було очевидною неправдою.

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Згідно зі ст. 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» і ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якщо батько самостійно виховує і утримує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття.

Журналісти встановили, що майже всі ці рішення ухвалювали лише четверо суддів цього суду – голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30). Зважаючи за кількість рішень суду лише впродовж минулого року загальну річну «виручку» організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів США.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну.

Злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних».