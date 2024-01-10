Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів
У 2023 році судові рішення про спільне проживання і утримання дітей на свою користь отримали вже 2708 чоловіків
фото з відкритих джерел

Згідно з законом, якщо батько самостійно виховує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття

В Україні після запровадження воєнного стану і мобілізації різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Такі рішення ухвалюють по усій країні, але більше 30% – у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Про масштабну схему ухилення від мобілізації йдеться в розслідуванні NGL.media.

Зазначається, що до 2022 року українські суди нечасто розглядали сімейні спори про місце проживання дитини у випадку розлучення – батьки переважно самостійно вирішували це питання, без окремого звернення до суду. У 2019 році було лише 589 таких судових рішень і лише у 133 випадках рішення були на користь батька.

У 2022 році ситуація кардинально змінилася – судові рішення про спільне проживання і утримання дітей на свою користь отримали вже 859 чоловіків. А за 2023 рік в українських судах зафіксовано 2708 таких рішень. Аналітики ГО «Фундації DEJURE» припускають, що це зумовлено регулярною мобілізацією, а також можливістю для чоловіків виїхати з країни.

Журналісти NGL.media знайшли докази того, що зауважена аналітиками тенденція пов’язана із запровадженням воєнного стану і мобілізації, а найбільше подібних рішень було ухвалено в Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів фото 1
фото: NGL.media

«Розташований за 80 км від Одеси на березі лиману Білгород-Дністровський став справжньою меккою для українських чоловіків, які прагнуть розлучитися і через суд узаконити проживання дітей з ними – а разом з тим отримати і захист від мобілізації та можливість виїзду закордон. Лише минулого року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини», – повідомили журналісти.

Проаналізовані NGL.media документи свідчать, що з позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду звертаються з усієї країни – з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. 

На умовах анонімності один з чоловіків, який фіктивно розлучився і через суд виборов право на утримання дитини, розповів журналістам, що справді у такий спосіб має намір уникнути мобілізації і виїжджати за потреби за кордон. Для підтвердження своєї позиції у суді йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було очевидною неправдою. 

Згідно зі ст. 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» і ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якщо батько самостійно виховує і утримує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття.

Журналісти встановили, що майже всі ці рішення ухвалювали лише четверо суддів цього суду – голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30). Зважаючи за кількість рішень суду лише впродовж минулого року загальну річну «виручку» організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів США.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну. 

Злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних».

Читайте також: Чи можливо фінансово обмежити ухилянтів? Нацбанк дав відповідь
Теги: суд документи батьки ухилянти розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російського бойовика Петровського поліція Фінляндії затримала 25 серпня
Суд Фінляндії обрав запобіжний захід для російського неонациста Петровського – Yle
11 грудня, 2023, 17:07
Суд врахував, що місцева селищна рада негативно охарактеризувала чоловіка
Чоловік на Чернігівщині відмовився від мобілізації через пораду брата: суд ухвалив вирок
13 грудня, 2023, 14:30
Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду
Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання
19 грудня, 2023, 15:40
Всім затриманим загрожує до 10 років ув'язнення
СБУ ліквідувала ще три «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – посадовець ВЛК
25 грудня, 2023, 11:11
Українські суди довели канонічний зв'язок між УПЦ МП і Російською православною церквою
Перейменування УПЦ МП. Київська митрополія та жіночий монастир штурмують Верховний суд
15 грудня, 2023, 14:17
Секретаркою Херсонської міської ради Галина Лугова стала після обрання Ігоря Колихаєва мером Херсона
Суд відмовився поновляти на посаді екссекретарку міськради Херсона
22 грудня, 2023, 11:53
 9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Ніколаєнка
Суд змінив запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину
4 сiчня, 09:27
Комплексні заходи з викриття і затримання пособника окупантів проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
У Києві затримано бізнесмена-зрадника, який постачав продукти російській армії
5 сiчня, 11:45
За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру
Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів
Вчора, 12:32

Кримінал

Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів
Чоловіки через суд відбирали дітей у матерів: викрито масштабну схему ухилянтів
Мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську
Мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську
Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони
Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони
ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі
ДБР скерувало до суду справу про катування чоловіків у тернопільському військкоматі
Сина скандального екссудді Аблова оголошено у розшук
Сина скандального екссудді Аблова оголошено у розшук
Спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ (фото)
Спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
77K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
69K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
49K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
38K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
24K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua